El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas al inicio de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 37% a primera hora, aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles cómodos, alrededor del 33% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que es ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana y la primera parte de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Esto podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar del buen tiempo en las terrazas de los cafés locales.

El orto se producirá a las 07:17, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera a las 19:42, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos, ya que la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados promete un día espléndido en Castilleja de la Cuesta.

En resumen, el tiempo de hoy será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.