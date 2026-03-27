El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se espera en Cartaya un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con un predominio de cielos despejados que permitirán disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a un 33% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero con el avance del día, la combinación de temperaturas más altas y menor humedad hará que el ambiente se sienta más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, aunque en general, el viento no será un factor perturbador.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un buen momento para salir a pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad costera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.