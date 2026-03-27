El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 35% en las horas centrales de la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y cómoda, ideal para paseos o actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por los hermosos rincones de Carmona.

El orto se producirá a las 07:15, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 19:40, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Carmona será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la primavera en esta encantadora localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.