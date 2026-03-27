El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados a media mañana, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 37% y bajará hasta un 28% en las horas más cálidas. Esto sugiere un ambiente seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h. Durante las primeras horas del día, la brisa será suave, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que la sensación térmica sea muy placentera, aunque se recomienda tener precaución con las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 19:42 horas, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado en Camas. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.