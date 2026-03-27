El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , lo que proporcionará un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frías de la mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 96% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en torno al 58% a media tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento del norte también ayudará a dispersar las nubes, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 4 de la tarde. Esta temperatura, combinada con el cielo despejado y la brisa suave, creará un ambiente ideal para disfrutar de un paseo o una reunión al aire libre.

El ocaso se producirá a las 19:35, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará agradable y soleado en las horas centrales. En resumen, el tiempo en Cabra hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.