El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:16. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente hasta los 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, alrededor de las 16:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 79% por la mañana y bajará hasta un 41% en las horas centrales del día. Esto generará un ambiente más seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. En particular, se espera que el viento alcance su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría generar ráfagas de hasta 37 km/h. Esta brisa fresca será un alivio ante el aumento de las temperaturas, proporcionando un ambiente más confortable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa la llegada de algunas nubes altas hacia el final del día, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante durante el ocaso, que ocurrirá a las 19:41.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en el jardín.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.