El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que acompañará a los bailenenses durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que la sensación térmica sea bastante confortable, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas en el exterior.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 36 km/h, lo que podría aportar una ligera frescura al ambiente, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, estas ráfagas no serán suficientes para alterar la estabilidad del tiempo, que se mantendrá mayormente sereno.

No se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los bailenenses pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:33, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Bailén. En resumen, hoy será un día perfecto para salir, disfrutar del sol y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.