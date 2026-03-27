El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Baeza se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 5 a 10 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad se situarán en torno al 36%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 45% por la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 35 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se trata de actividades que requieran estabilidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y agradable.

En resumen, Baeza disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para salir y disfrutar de la primavera. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, es el momento perfecto para aprovechar al máximo el día. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.