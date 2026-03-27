El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 43% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las horas de la tarde, especialmente con la brisa que se prevé.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda a los que planeen actividades al aire libre que se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

El orto se producirá a las 07:10, brindando una hermosa luz matutina, y el ocaso se espera a las 19:35, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este clima despejado y seco es perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Baena, así como para realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el día de hoy en Baena se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.