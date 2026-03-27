El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Andújar se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 26% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el ambiente se tornará más cálido conforme se acerque la tarde. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día propicio para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Sin embargo, se recomienda precaución en actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas donde el viento pueda ser más fuerte.

No se anticipa precipitación alguna durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 19:34, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, Andújar disfrutará de un día espléndido, con condiciones meteorológicas perfectas para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo la llegada de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.