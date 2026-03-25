El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 23 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% a las 00:00 horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 43% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá agradable, sin la incomodidad que a veces puede generar un alto nivel de humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, especialmente entre las 11:00 y las 12:00, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 37 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco.

A medida que el sol se ponga a las 19:39, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 8 de la tarde y cerrando el día con un ambiente fresco y agradable. La noche se presentará con temperaturas que rondarán los 10 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Utrera se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los ciudadanos aprovechar al máximo su tiempo en el exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.