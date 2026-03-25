El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 12 grados a las 10:00 y los 14 grados a las 12:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el sol se eleva, la humedad se situará en torno al 50% al mediodía, lo que permitirá que el calor sea más llevadero.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que se acerque la tarde, se espera que la dirección del viento cambie hacia el noreste, con velocidades que rondarán los 7 km/h.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00, con valores que podrían llegar a los 19 grados. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de lluvia, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por precipitaciones. La tarde se mantendrá mayormente despejada, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 20:00. El ocaso se producirá a las 19:30, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre en la hermosa ciudad de Úbeda.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.