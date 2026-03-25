El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados a las 04:00 y 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 13 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 15 grados a las 09:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 24 grados . El pico de calor se registrará alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance los 24 grados. La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica, comenzando en un 64% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas más cálidas.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a noreste, aumentando su velocidad. En las horas de la tarde, se anticipan ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:40. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.