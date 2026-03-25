El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:15. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12°C y 11°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 81%, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 10°C a las 10:00. La humedad también se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más frío. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas a partir de las 14:00. A pesar de este cambio en el estado del cielo, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando un máximo de 22°C hacia las 16:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 36% en las horas más cálidas de la tarde, lo que hará que el tiempo se sienta más agradable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 13 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A las 15:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia las 23:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada.

En resumen, el día de hoy en Puente Genil se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en la mañana, con un aumento de nubes altas en la tarde y temperaturas agradables que alcanzarán los 22°C. Sin precipitaciones a la vista, será un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca en las horas de mayor viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.