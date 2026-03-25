El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El 25 de marzo de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados hacia las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 18 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, con un 82% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a medida que el sol calienta el ambiente, llegando a un 38% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que podría ser un buen momento para disfrutar de paseos por el campo o actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:33 horas, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, el 25 de marzo será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo en Priego de Córdoba.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.