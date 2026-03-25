El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente durante las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, lo que hará que el tiempo sea más cómodo para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a direcciones del norte y noreste, con velocidades que podrían alcanzar hasta 8 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, la brisa será refrescante y agradable, ideal para paseos y actividades al exterior.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Pozoblanco disfruten de un hermoso ocaso a las 19:36 horas. En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.