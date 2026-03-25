El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 77%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, llegando a un 63% hacia el mediodía, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que la velocidad del viento alcance hasta 11 km/h. Esto proporcionará una brisa suave que hará que el tiempo sea aún más placentero, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con un valor de 23 grados , lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean realizar actividades al aire libre o disfrutar de un paseo por la ciudad.

Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 8 de la tarde y cerrando el día con un ambiente fresco y agradable. La puesta de sol se producirá a las 19:37, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el tiempo en Palma del Río hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.