El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles de alrededor del 45% en la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día, ya que las temperaturas matutinas pueden ser un poco frescas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día de campo o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 07:19, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 19:40, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.