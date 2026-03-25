El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 21 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz solar ilumine la localidad, contribuyendo a un ambiente agradable y cálido. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 37% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 27 y 32 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la intensidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 6 y 10 km/h. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será lo suficientemente fuerte como para afectar significativamente las actividades diarias.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los habitantes de Osuna planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:36 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del entorno natural de Osuna.

En resumen, el tiempo de hoy en Osuna se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.