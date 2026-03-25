El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Morón de la Frontera disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 22 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas pico de radiación.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 32 km/h. Este viento aportará una ligera brisa que ayudará a mitigar el calor durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de la tarde sin incomodidades.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:38. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave hará de este 25 de marzo un día memorable para todos los habitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.