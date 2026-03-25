El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 22 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz solar ilumine la localidad, contribuyendo a un ambiente agradable y cálido. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde se sentirá más cómoda y menos húmeda, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Durante las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Esta combinación de condiciones meteorológicas es ideal para actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:43. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de Moguer en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.