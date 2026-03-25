El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% en la madrugada y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que contribuirá a un ambiente cómodo para los habitantes de Martos.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de que el tiempo será estable y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 7:32 PM. La brisa del este continuará, aunque con una ligera disminución en su intensidad.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.