El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 22 grados en su punto máximo. Este incremento se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 76%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de aproximadamente 14 km/h, aumentando a 22 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, podría aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:38. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que se prevé para hoy.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.