El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, se prevé que la humedad se mantenga en niveles razonables, oscilando entre el 36% y el 79% durante las diferentes horas del día, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento será un aliado para quienes busquen disfrutar de actividades al aire libre, ya que ayudará a mitigar el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día sin interrupciones, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar del aire libre. La ausencia de nubes significativas en el cielo permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es perfecto para quienes buscan aprovechar el buen tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:40, marcando el cierre de una jornada que promete ser agradable y soleada. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la primavera en Mairena del Aljarafe, con un tiempo propicio para actividades al aire libre y un ambiente cálido y acogedor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.