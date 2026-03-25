El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 13 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 88%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 58% durante la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con una velocidad moderada que oscilará entre los 3 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Hacia el mediodía, el viento podría alcanzar rachas de hasta 16 km/h, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 20:00 horas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo. Las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:34. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 13 grados, lo que requerirá una chaqueta ligera para quienes planeen estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.