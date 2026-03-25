El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 23 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta por la mañana (73%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto generará un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 8 km/h, que se mantendrán constantes a lo largo del día. Sin embargo, se prevé que en las horas centrales de la tarde, la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:38. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.