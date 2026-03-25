El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Linares con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% al final del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance hasta 22 km/h desde el noreste. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque también es recomendable abrigarse un poco durante las primeras horas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 21 grados . Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados a las 7 de la tarde, justo antes del ocaso, que ocurrirá a las 19:31.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.