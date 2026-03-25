El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y disminuyendo gradualmente hasta un 36% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 16 y 28 km/h, predominando de dirección noreste. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A primera hora, el viento soplará a 16 km/h, aumentando a 28 km/h hacia las 4 de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al exterior.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de un día soleado sin la preocupación de lluvias inesperadas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea perfecta para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

Finalmente, el ocaso se producirá a las 19:40, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. En resumen, Lebrija disfrutará de un día primaveral, ideal para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.