El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.
A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 29% en las horas de mayor calor, lo que contribuirá a una sensación de confort.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 2 km/h, que irán aumentando a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento sople desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.
A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Jaén pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.
En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y vientos suaves. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará de este un día perfecto para disfrutar al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo y se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.
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