El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 23 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será mayormente seca, la sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado sin preocupaciones de lluvia.

El viento soplará predominantemente del norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor creciente. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables.

A medida que el sol se ponga a las 19:40, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para disfrutar de la velada. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.