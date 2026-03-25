El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 22°C hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20°C durante las horas centrales, lo que será ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas. Sin embargo, hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 18°C al caer la noche. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:35. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

En resumen, Córdoba vivirá un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.