El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 20 grados alrededor del mediodía. Este aumento en la temperatura será acompañado por un ligero descenso en la humedad, que se situará en torno al 48% hacia la tarde. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h provenientes del noreste, lo que podría aportar una sensación refrescante en las horas más cálidas del día.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 23 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 51% en la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:20 y el ocaso a las 19:40, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos despejados que invitan a aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.