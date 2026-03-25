El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante las primeras horas, alcanzando un 75% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, situándose en un 69% hacia las 9 de la mañana y bajando hasta un 57% a las 10 de la mañana. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará conforme se acerque el mediodía.

El viento soplará desde el noroeste con una velocidad de 4 km/h al inicio del día, aumentando gradualmente a 9 km/h en las horas siguientes. A medida que el día progrese, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 32 km/h entre las 12 y las 2 de la tarde, con ráfagas que podrían ser más intensas, especialmente en zonas abiertas. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar de que las temperaturas alcancen un máximo de 22 grados en la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades deportivas en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:45, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.