El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día, antes de estabilizarse en torno a los 10 grados entre las 04:00 y las 07:00 horas.
A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 08:00 horas y subiendo gradualmente hasta los 15 grados a las 10:00 horas. Para el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 69% a las 00:00 horas y bajará hasta un 41% en las horas más cálidas del día.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos y eventos al exterior. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes significativas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.
Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados a las 19:00 horas. La noche se presentará con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 14 grados hacia las 23:00 horas. En resumen, Carmona disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un tiempo soleado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.
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