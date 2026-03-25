El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día, antes de estabilizarse en torno a los 10 grados entre las 04:00 y las 07:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 08:00 horas y subiendo gradualmente hasta los 15 grados a las 10:00 horas. Para el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 69% a las 00:00 horas y bajará hasta un 41% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos y eventos al exterior. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes significativas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados a las 19:00 horas. La noche se presentará con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 14 grados hacia las 23:00 horas. En resumen, Carmona disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un tiempo soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.