El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta durante las primeras horas, rondando el 85%, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 67% hacia las 09:00 horas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable conforme se acerque el mediodía.

A partir de las 12:00 horas, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar a los 20 grados . Este aumento de temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. La brisa del noreste, que soplará a velocidades de entre 11 y 15 km/h, aportará un toque de frescura, haciendo que la sensación térmica sea aún más placentera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades al aire libre o disfrutar de un paseo por la ciudad. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:34, marcando el final de un día que promete ser soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.