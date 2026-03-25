El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 27% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 31 km/h en la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente agradable para pasear o realizar actividades deportivas.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 19:40, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es propicio para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un día ideal para salir, disfrutar de la primavera y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.