El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 64% por la mañana, irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. La humedad se situará en torno al 38% en las horas más cálidas del día, lo que es bastante favorable para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor creciente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se producirá alrededor de las 19:40. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para salir a cenar o disfrutar de una caminata nocturna.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.