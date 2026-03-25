El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la madrugada y estabilizándose en 11 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 4 de la mañana, la temperatura comenzará a subir gradualmente, alcanzando los 10 grados a las 4 de la madrugada y subiendo hasta los 15 grados hacia las 11 de la mañana. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 59% y el 75% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados a las 4 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más cálido y cómodo. A lo largo de la tarde, la humedad relativa se situará en torno al 31% y el 39%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. Este viento será suave y no se espera que cause molestias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 21 km/h, pero seguirán siendo agradables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 11 de la noche.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre y disfrutar del inicio de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.