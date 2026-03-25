El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 29% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica se mantendrá confortable gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá a los habitantes de Baeza disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 26 km/h, pero se espera que la intensidad del viento disminuya a medida que avance la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, sin embargo, no afectarán la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 19:30, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para pasear por sus calles históricas, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en los parques. La combinación de un ambiente soleado y temperaturas moderadas promete hacer de este 25 de marzo un día memorable para todos los baezanos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.