El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Baena se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los habitantes de la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 73% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 36% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, el ambiente se tornará más seco y agradable conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad moderada que oscilará entre los 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 19:33, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la noche. La transición a la noche será suave, con un cielo aún despejado que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.