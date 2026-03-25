El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, el termómetro irá en ascenso, alcanzando un máximo de 23 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. La sensación térmica será muy agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. En las primeras horas, la humedad se situará en un 79%, aumentando hasta un 96% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, alcanzando niveles más cómodos en torno al 57% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y menos pesado.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día, ya que no habrá que preocuparse por paraguas ni chubasqueros.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:33 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 11 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable. La brisa del este continuará, aunque con menor intensidad, lo que hará que la noche sea ideal para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.