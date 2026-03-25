El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de la tarde. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

La humedad relativa también variará a lo largo de la jornada. En las primeras horas, se registrarán niveles altos de humedad, alcanzando hasta un 93% en la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas del día.

La salida del sol está programada para las 07:23, mientras que el ocaso se producirá a las 19:44, brindando una larga jornada de luz natural. Este clima primaveral es ideal para actividades al aire libre, por lo que se recomienda aprovechar el día para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de Aljaraque.

En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.