El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 18 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 8 grados y alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 18 grados en su máximo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la temperatura se sentirá más agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste y el norte, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar problemáticas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 19:32, marcando el final de un día soleado y agradable. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará de este un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Alcalá la Real y sus alrededores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.