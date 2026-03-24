El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Utrera se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura en la mañana podría ser notable, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que avance el día, la disminución de la humedad permitirá que la temperatura se sienta más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Utrera pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos familiares, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza al sol.

El orto se producirá a las 07:20, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso será a las 19:38, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.