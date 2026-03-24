El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente despejadas en Úbeda. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una transición a un estado completamente despejado a medida que avanza el día. Esta situación permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando temperaturas agradables que oscilarán entre los 8 y los 17 grados a lo largo de la jornada.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual, alcanzando los 17 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% y bajará hasta un 39% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 38 km/h, pero se espera que disminuyan a lo largo de la tarde. Esta brisa suave será un complemento agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Úbeda pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, ya que la visibilidad será óptima.

En resumen, el día de hoy en Úbeda se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es una oportunidad perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.