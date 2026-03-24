El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 87% a las 00:00, pero irá disminuyendo progresivamente a lo largo del día. Para la tarde, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 48%, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo para los habitantes de Tomares.
En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 14 y 37 km/h, predominando la dirección este. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando su máximo a las 3 de la tarde, con una velocidad de 37 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, favorecida por la ausencia de nubes y la baja probabilidad de fenómenos meteorológicos adversos.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 22 grados a las 2 de la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 10 de la noche. El ocaso se producirá a las 19:39, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable.
En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear por el parque, realizar deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.
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