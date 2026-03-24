El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con un estado del cielo que se mantendrá en su mayoría despejado durante todo el día. A partir de la medianoche, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a un día soleado, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados hacia las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados a las 10:00 horas y los 21 grados al mediodía. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 22 y 23 grados, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar del aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 87% a la medianoche y descendiendo gradualmente a un 75% hacia las 08:00 horas. A medida que el día avance, la humedad continuará disminuyendo, alcanzando un 59% a las 10:00 horas y un 49% a las 14:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort térmico.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.