El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 20 grados.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 42% en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene en un 5% durante la tarde, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el parque.
A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:34 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea estar fuera.
En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.
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