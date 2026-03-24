El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 17 grados por la tarde, lo que sugiere un día primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 49% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado si se planea estar expuesto al sol durante períodos prolongados.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. A lo largo del día, la intensidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas centrales. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que hace que sea un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean la localidad.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar este día primaveral, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se esperan cambios significativos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.