El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 97%, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 55% durante la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando una brisa refrescante.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:35, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá apreciar los colores del atardecer.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.